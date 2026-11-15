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В Тольятти на пожаре в квартире пострадал мужчина

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В Тольятти на пожаре в квартире пострадал мужчина

В субботу, 14 ноября, в Комсомольском районе в Тольятти на ул. Мурысева горели домашние вещи в квартире. Площадь пожара составила 2 кв. м. Пострадал 54-летний мужчина, сообщает ГУ МЧС по Самарской области. 

Всего за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию 33 пожаров.

Так, в с. Кануевка Безенчукского района на ул. Центральной горел частный дом на площади 40 кв.м, а в СНТ "Самарский СХИ" пос. Усть-Кинельский горели три частные бани на общей площади 45 кв.м, пишет Волга-Ньюс. 

Теги: Пожар

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