В Октябрьске на пожаре погибла женщина

Ночью в субботу, 14 ноября, в Самарской области произошел пожар, унесший жизнь одного человека. В Октябрьске вспыхнул частный дом. Подробности сообщили в пресс-службе ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

- Сообщение о пожаре поступило пожарно-спасательный отряд 37 противопожарной службы СО в 2.33. Возгорание произошло в частном жилом доме на улице Камчатская. На место происшествия выехали три пожарных расчета и 10 человек личного состава.

Огонь охватил участок площадью 130 квадратных метров. Для борьбы с возгоранием задействовали 3 ствола «Б» и звено ГДЗС. В 3.04 пожар был локализован, ликвидировать открытое горение удалось в 6.00.

К сожалению, не обошлось без жертв - пожар унес жизнь женщины. Обстоятельства возгорания пока неизвестны, пишет Самара-КП.