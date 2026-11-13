Глава Минпромторга Самарской области Денис Гурков принял участие в программе Минпромторга России «Федеральная практика».

13 ноября в Москве завершился 22-й поток образовательной программы «Федеральная практика». Представители промышленных ведомств 14 регионов России защитили дорожные карты развития промышленности.

Самарскую область представил министр промышленности и торговли региона Денис Гурков.

В течение программы участники изучали меры государственной поддержки, вопросы развития инфраструктуры, промышленной кооперации, технологического обновления предприятий и подготовки кадров.

Денис Гурков, министр промышленности и торговли Самарской области:

«“Федеральная практика” — это возможность обменяться опытом с коллегами из других регионов и получить практические инструменты для развития промышленности. Защита дорожной карты позволяет системно определить приоритеты и конкретные шаги по укреплению производственного потенциала Самарской области».

Итоговая защита прошла на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» при участии представителей федеральных органов власти и отраслевых экспертов, сообщает пресс-служба минпромторга СО.

Фото: Минпромторг Самарской области