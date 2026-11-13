Юные машиностроители региона вошли в тройку лучших на всероссийском конкурсе

В Екатеринбурге завершился Всероссийский фестиваль «Юный машиностроитель». В нем приняли участие 33 команды из разных регионов страны, в том числе 8 - из Самарской области.



Дошкольники представили свои проекты: действующие или статические модели станков, механизмов и приборов, которые они собрали при помощи конструктора.



По итогам все команды получили призовые места в различных номинациях, а второе место в тройке абсолютных победителей фестиваля заняла команда «Экипаж болта и гайки» из детского сада №10 «Планета Детства» города Чапаевска. Наставник команды - старший воспитатель Павлова Надежда Александровна.

Фото: министерство образования Самарской области