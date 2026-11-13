Спортсмены Самарской области успешно выступили на чемпионате России по тхэквондо ВТФ

В Казани завершился главный национальный старт сезона по тхэквондо ВТФ - чемпионат России, собравший сильнейших спортсменов со всей страны.
Сборная команда Самарской области продемонстрировала высокий уровень подготовки.
Анастасия Баннова, 62 кг - золото
Кира Скворцова, 67 кг
Милана Бекулова, 46 кг
Ирина Рогозина, 49 кг
Дмитрий Балахнеев, 54 кг - серебро
Виктория Еремина, 46 кг
Самарская область, командный зачет - серебро
Самарская область, командный зачет среди женщин - золото
Подготовку медалистов провел тренерский штаб в составе: А.М.Аскеров, Т.М.Аскеров, Б.Я.Кулиев, А.Х.Ахметов, А.С.Сухоруков, Р.Р.Кайсаров.
Фото: минспорта СО