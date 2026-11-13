Актер Игорь Жижикин выступит перед школьниками региона

Встреча с лектором Российского общества «Знание», актером театра и кино Игорем Жижикиным состоится 16 ноября в школе № 1 «Образовательный центр» имени 21 Армии Вооруженных сил СССР п.г.т. Стройкерамика муниципального района Волжский. Мероприятие пройдет в рамках федерального проекта «Чтецкие программы», который реализует Российское общество «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ по поручению Президента России Владимира Путина. Мероприятия соответствуют целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Инициатива стартовала по итогам Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации. Основная ее миссия – популяризация чтения среди юных россиян, содействие в развитии школьников, приобщение их к миру художественной литературы.

Встреча с известным актером станет наградой для учащихся школы, чей литературный клуб вошел в число лидеров ежемесячного рейтинга проекта. Мероприятие пройдет в формате открытого диалога. Игорь Жижикин расскажет, какие книги сопровождали его в жизни, как они помогали и вдохновляли, а также поделится с ребятами секретами выразительного чтения.

Место проведения: Самарская обл, Волжский р-н, пгт Стройкерамика, ул Народная, д 1б (школа № 1 «Образовательный центр» имени 21 Армии Вооруженных сил СССР).

Дата и время: 16 ноября в 13:00.

Для аккредитации на мероприятия необходимо связаться с пресс-секретарем Общества «Знание» в ПФО Ксенией Сидоровой, +7 917 607 7593 или завучем образовательного учреждения +79371884877 Ниной Александровной Перфильевой.

Напомним, открыть мир русской классики и зарегистрировать свой литературный клуб может каждая школа — для этого необходимо обратиться на сайт Российского общества «Знание».