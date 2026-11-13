Я нашел ошибку
Главные новости:
С помощью беспилотников уже выявлены нарушения в использовании водных объектов. В Отрадном возбуждено 25 дел об административных правонарушениях
В губернии с помощью беспилотников начали выявлять экологические нарушения
Температура воздуха 14 ноября в Самаре ночью +3, +5°С, днем +8, +10°С.
14 ноября в регионе дождь, до +11°С
На церемонии «Серебряный гранат» были вручены также Почетные грамоты министерства культуры Самарской области сотрудникам театра:
12 ноября в Самарской области состоялась церемония вручения Премии «Серебряный гранат»
По информации Приволжского УГМС в ближайший час с сохранением ночью и утром 14 ноября в Самарской области ожидается туман, с ухудшением видимости до 500 метров и менее.
В ближайший час и до утра 14 ноября в Самарской области ожидается туман
Встреча с лектором Российского общества «Знание», актером театра и кино Игорем Жижикиным состоится 16 ноября в школе № 1 п.г.т. Стройкерамика муниципального района Волжский.
Актер Игорь Жижикин выступит перед школьниками региона
ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой БПЛА на промышленное предприятие в Самарской области,  сообщает информационный центр СК России.
СК России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой БПЛА в Самарской области
В Самаре в 2026 году остановочные павильоны появятся на 20 локациях. 14 конструкций уже установлено на улицах Трубной/Эльтонской, Парниковой, Ракитовском шоссе и в других точках города.
В Самаре установят еще порядка 6 остановочных павильонов до конца года
Самарская областная библиотека для слепых — специализированное учреждение культуры, которое обеспечивает незрячим и слабовидящим жителям региона доступ к литературе, знаниям, творчеству и общению.
13 ноября — Международный день слепых
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.98
0.32
EUR 92.33
-0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Справочник
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Тактильная выставка «Найти свое: прикосновение к истокам» откроется в Самаре
В день рождения знаменитого режиссера 18 ноября Музей Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Реализация нацпроектов и строительство социальных объектов: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
Весь список
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре установят еще порядка 6 остановочных павильонов до конца года

231
В Самаре в 2026 году остановочные павильоны появятся на 20 локациях. 14 конструкций уже установлено на улицах Трубной/Эльтонской, Парниковой, Ракитовском шоссе и в других точках города.

В Самаре в 2026 году остановочные павильоны появятся на 20 локациях. 14 конструкций уже установлено на улицах Трубной/Эльтонской, Парниковой, Ракитовском шоссе и в других точках города. По просьбам жителей новый павильон размещён в районе пересечения улиц Гагарина и Карбышева – на месте демонтированного бесхозного объекта, совмещавшего остановку и закрывшуюся торговую точку.

«Еще порядка 6 остановок планируем оборудовать в Самаре до конца 2026 года. По улице Ставропольской, где из-за узости тротуаров часть остановочных пунктов оставалась без павильонов, найдено техническое решение: площадки обустроим с задействованием прилегающих газонных территорий. Специалисты уже приступили к работам, в дальнейшем разместим четыре павильона. Также павильоны появятся в районе перекрёстков улиц Транзитной и Цеховой, Прожекторной и Призаводской», – сказал заместитель главы города Самары Евгений Владимирский.

На площади Революции смонтированы три временных павильона — сразу после установки их дополнительно отмыли, в ближайшее время покрасят. После того, как изготовят постоянные павильоны, временные заменят. Постоянные конструкции делают по индивидуальному проекту, их дизайн разработали с учетом архитектурно-планировочных решений исторического центра и мнений горожан: летом они высказали свои пожелания в ходе опроса на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Каждый павильон оснастят подсветкой, внутри установят лавочки и урны в единой стилистике.

В текущем году МБУ «Самараинформресурс» также приняло на баланс три новых павильона на улице XXII Партсъезда. Их установили при завершении реконструкции дорожного объекта на участке от улицы Солнечной до Московского шоссе. Параллельно специалисты учреждения регулярно проводят текущий ремонт остановок общественного транспорта. С начала года заменили остекление у 98 павильонов и кровлю у 49, отремонтировали 36 лавок и покрасили каркас у 321 павильона.

«Остановочные павильоны — общее городское имущество, оно нужно для комфорта и безопасности каждого пассажира. Восстановление разбитых панелей и стекол, сломанных скамеек, закрашивание граффити требуют ресурсов, которые могли бы пойти на благоустройство территорий. Поэтому призываю горожан бережно относиться к городской инфраструктуре. Все заявления и собранные материалы о вандализме регулярно направляем в полицию для проведения следственных действий», – добавил Евгений Владимирский.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С помощью беспилотников уже выявлены нарушения в использовании водных объектов. В Отрадном возбуждено 25 дел об административных правонарушениях
13 ноября 2026, 19:57
В губернии с помощью беспилотников начали выявлять экологические нарушения
С помощью беспилотников уже выявлены нарушения в использовании водных объектов. В Отрадном возбуждено 25 дел об административных правонарушениях. Экология
79
Температура воздуха 14 ноября в Самаре ночью +3, +5°С, днем +8, +10°С.
13 ноября 2026, 19:25
14 ноября в регионе дождь, до +11°С
\Температура воздуха 14 ноября в Самаре ночью +3, +5°С, днем +8, +10°С. Экология
180
По информации Приволжского УГМС в ближайший час с сохранением ночью и утром 14 ноября в Самарской области ожидается туман, с ухудшением видимости до 500 метров и менее.
13 ноября 2026, 18:41
В ближайший час и до утра 14 ноября в Самарской области ожидается туман
По информации Приволжского УГМС в ближайший час с сохранением ночью и утром 14 ноября в Самарской области ожидается туман, с ухудшением видимости до 500 метров и... Экология
225

  • Перерасчёт за отопление: если в квартире холоднее нормы
В центре внимания
В Самарской области четыре человека погибли после удара по предприятию
13 ноября 2026  13:53
В Самарской области четыре человека погибли после удара по предприятию
805
В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» выполнен ремонт и капитальный ремонт 25 объектов региональных автодорог и искусственных сооружений
13 ноября 2026  13:10
В 2026 году в Самарской области в рамках нацпроекта выполнен ремонт и капитальный ремонт 25 объектов региональных автодорог и искусственных сооружений
532
В Самаре дан старт благоустройству территории у причала реки Волги
13 ноября 2026  10:44
В Самаре дан старт благоустройству территории у причала реки Волги
711
Приметы: что можно и чего нельзя делать в пятницу 13-го
12 ноября 2026  18:11
Приметы: что можно и чего нельзя делать в пятницу 13-го
687
Более 1300 квадратных метров тротуарной плитки отремонтировано в Самаре за 2026 год
12 ноября 2026  12:04
Более 1300 квадратных метров тротуарной плитки отремонтировано в Самаре за 2026 год
416
Весь список