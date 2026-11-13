В Самаре установят еще порядка 6 остановочных павильонов до конца года

В Самаре в 2026 году остановочные павильоны появятся на 20 локациях. 14 конструкций уже установлено на улицах Трубной/Эльтонской, Парниковой, Ракитовском шоссе и в других точках города. По просьбам жителей новый павильон размещён в районе пересечения улиц Гагарина и Карбышева – на месте демонтированного бесхозного объекта, совмещавшего остановку и закрывшуюся торговую точку.



«Еще порядка 6 остановок планируем оборудовать в Самаре до конца 2026 года. По улице Ставропольской, где из-за узости тротуаров часть остановочных пунктов оставалась без павильонов, найдено техническое решение: площадки обустроим с задействованием прилегающих газонных территорий. Специалисты уже приступили к работам, в дальнейшем разместим четыре павильона. Также павильоны появятся в районе перекрёстков улиц Транзитной и Цеховой, Прожекторной и Призаводской», – сказал заместитель главы города Самары Евгений Владимирский.



На площади Революции смонтированы три временных павильона — сразу после установки их дополнительно отмыли, в ближайшее время покрасят. После того, как изготовят постоянные павильоны, временные заменят. Постоянные конструкции делают по индивидуальному проекту, их дизайн разработали с учетом архитектурно-планировочных решений исторического центра и мнений горожан: летом они высказали свои пожелания в ходе опроса на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Каждый павильон оснастят подсветкой, внутри установят лавочки и урны в единой стилистике.



В текущем году МБУ «Самараинформресурс» также приняло на баланс три новых павильона на улице XXII Партсъезда. Их установили при завершении реконструкции дорожного объекта на участке от улицы Солнечной до Московского шоссе. Параллельно специалисты учреждения регулярно проводят текущий ремонт остановок общественного транспорта. С начала года заменили остекление у 98 павильонов и кровлю у 49, отремонтировали 36 лавок и покрасили каркас у 321 павильона.



«Остановочные павильоны — общее городское имущество, оно нужно для комфорта и безопасности каждого пассажира. Восстановление разбитых панелей и стекол, сломанных скамеек, закрашивание граффити требуют ресурсов, которые могли бы пойти на благоустройство территорий. Поэтому призываю горожан бережно относиться к городской инфраструктуре. Все заявления и собранные материалы о вандализме регулярно направляем в полицию для проведения следственных действий», – добавил Евгений Владимирский.





Фото: пресс-служба администрации Самары