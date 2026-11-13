Для педагогических вузов введут профильного ЕГЭ 

Со следующего учебного года абитуриентам придется в обязательном порядке сдавать профильное вступительное испытание по тому предмету, который они намерены преподавать. Об этом 13 ноября сообщил ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков, пишут "Известия".

«Основным и главным изменением при поступлении в педагогические вузы в 2027 году является введение профильного вступительного испытания. Наличие профильного экзамена при поступлении в вуз — необходимое условие для дальнейшей работы по углублению и расширению знаний в выбранной области», — пояснил Лубков в беседе с «РИА Новости».

Так, если абитуриент хочет стать учителем физики, ему придется обязательно сдавать экзамен по этому предмету при поступлении.

По словам Лубкова, такой подход позволит готовить более мотивированных учителей‑предметников и будет способствовать повышению качества естественно‑научного образования.

Сейчас для поступления на педагогические направления абитуриентам обязательно нужно сдавать ЕГЭ по обществознанию.