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Лучшие педагоги региона получили награды конкурса «Призвание — учить!»

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Министерство образования Самарской области и благотворительный фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова наградили 45 победителей педагогического конкурса.

Министерство образования Самарской области и благотворительный фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова наградили 45 победителей педагогического конкурса. Всего по 15 номинациям «Призвания — учить!» в 2026 году поступило около 900 заявок педагогов региона.

Награждение победителей состоялось в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича. Министр образования Самарской области Виктор Акопьян подчеркнул:

— К конкурсу «Призвание - учить!», который мы уже в третий раз проводим вместе с благотворительным фондом «Эмпатия», с каждым годом возрастает интерес педагогов Самарской области. Они представляют эффективные практики в воспитании и обучении подрастающего поколения, развитии творческих и интеллектуальных способностей детей, коррекционной работе, а также управленческой деятельности.   Уверен: бесценный опыт, мастерство, неравнодушие и верность призванию наших педагогов обязательно поспособствуют развитию региональной системы образования. Пусть победа в конкурсе профмастерства станет стимулом для дальнейшего профессионального роста и новых высоких достижений.

Победителей поздравила представитель благотворительного фонда «Эмпатия» в Самарской области Татьяна Латушкина:

— Для нас особенно важно поддерживать учителей, воспитателей, преподавателей — всех, кто вкладывает душу в развитие будущих поколений. Основатель фонда Михаил Евгеньевич Шелков всегда говорит, что педагоги определяют наше общее будущее. Именно вы помогаете каждому ребенку вырасти цельной личностью и найти свое предназначение, формируете в детях базу знаний и ценностей, которые станут опорой для всего общества. Конкурс «Призвание — учить!» направлен на то, чтобы создать среду, в которой профессиональный педагог может проявить себя, чувствует поддержку и получает признание на уровне всего региона.

В этом году общий призовой фонд конкурса увеличился с 6,7 до 9 миллионов рублей. Таким образом, по итогам отбора каждого из 45 победителей наградили денежными призами от фонда «Эмпатия» в размере 200 тысяч рублей. 

Конкурс «Призвание — учить!» проходит по 15 номинациям — среди воспитателей в детских садах, учителей в школах, педагогов дополнительного образования, а также мастеров производственного обучения в колледжах и техникумах. В отдельных номинациях подавали заявки руководители образовательных организаций и начинающие педагоги со стажем до 3 лет. 

Всего участники подали 894 заявки с конкурсными материалами — педагогическими эссе, справками о достижениях за последний учебный год, видеофрагментами уроков. Экспертная комиссия из представителей фонда, министерства образования Самарской области, регионального института развития образования и вузов дистанционно оценила заявки и выбрала трёх победителей в каждой номинации. 

Победители в номинации для учителей-географов в 2026 году впервые получат дополнительный приз — сертификат на 50 тысяч рублей от Самарского отделения Русского географического общества. Эту сумму можно будет направить на оборудование для кабинета географии в своей школе.

 

Фото:  благотворительный фонд «Эмпатия»

Теги: Самара

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