В регионе стартовали всероссийские соревнования по фехтованию на призы министра спорта РФ Михаила Дегтярева

В Самарской области стартовали всероссийские соревнования по фехтованию на призы министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтярева. (0+)

Соревнования проходят в течение двух дней на базе спорткомплекса «Локомотив» в Самаре. Около 300 юниоров и юниорок до 24 лет выявят сильнейших шпажистов в личном турнире.

На церемонии открытия участников приветствовали министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, президент областной федерации фехтования Михаил Иевлев, заслуженный тренер России Виктор Вдовин, призер Олимпийских игр Павел Сухов и другие почетные гости.

По видеосвязи к спортсменам обратился министр спорта России, президент ОКР Михаил Дегтярев.

Фото: минспорта СО