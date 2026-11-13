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От студенческой идеи до производственного решения: в регионе прошла выставка #ДВИЖ_ИН_САМ

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IV выставка научно-технического творчества детей и молодежи «#ДВИЖ_ИН_САМ», прошла в Центре профессионального образования Самарской области

Могут ли студенты колледжей предложить решения задач, над которыми работают специалисты предприятий? IV выставка научно-технического творчества детей и молодежи «#ДВИЖ_ИН_САМ», прошедшая в Центре профессионального образования Самарской области, показала, что могут.
150 студентов и их наставников представили более 50 проектов в трех направлениях: производственные кейсы, техническое творчество и изобретательство, креативные индустрии.
Наиболее тесное взаимодействие с работодателями развернулось в треке «Работодатель – студенты СПО. Решение кейсов». Второй год подряд предприятия предлагают участникам задачи из собственной практики, а студенты ищут решения, которые можно применить в реальном производстве. Например, ООО «Газпром трансгаз Самара» предложило разработать универсальное устройство для соединения оборудования при перекачке газа под высоким давлением. Теперь в компании намерены изучить студенческие чертежи, прототипы и попробовать изготовить действующий образец в металле.
«Обычно кейсовые ситуации предполагают некое виртуальное решение, когда пытаешься что-то найти. А здесь все настолько привязано к практике и опыту, как будто ребята сами пощупали это своими руками. Это можно просто взять и применять. Вот это стало для нас главным удивлением», – рассказал начальник технического отдела ООО «Газпром трансгаз Самара» Павел Осипов.
Компания отметила наиболее проработанные решения команд Самарского колледжа сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина и Самарского машиностроительного колледжа, участие Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева и авторский проект студентки Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна. Сама компания «Газпром трансгаз Самара» впервые стала партнером выставки: она оценила молодежные разработки и вручила подарки всем участникам.
Свои фавориты были и у других предприятий. Группа компаний «Волгаэнергопром» признала лучшим решение своего кейса командой Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна. Самарский бизнес-инкубатор выделил проекты «Социальная карта района» Самарского техникума промышленных технологий и «Стартовый бокс для гонок дронов» от Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова.
Для системы СПО такая работа с предприятиями имеет особое значение. Будущим специалистам важно не только освоить профессиональные операции, но и научиться анализировать процессы, замечать возможности для улучшений, предлагать и обосновывать собственные решения.
«Задача достичь технологического лидерства, поставленная Президентом страны, – это задача, касающаяся не только ученых и студентов высших учебных заведений. Важно не только изобрести прибор или инструмент и описать, как он должен работать, важно еще и воплотить  замысел. Для этого нужны золотые руки и инженерное мышление. И у самарских ребят, получающих среднее профессиональное образование, все это есть!», – подчеркнула заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.
Впервые в программу вошел трек «Креативные индустрии – взгляд в будущее». Его участники представили оригинальные проекты с предпринимательским потенциалом. Тему дополнили видеосюжеты студенческого медиацентра Тольяттинского колледжа сервисных технологий и предпринимательства о влиянии креативных индустрий на развитие городов.
Еще одно направление развития выставки связано с учебно-производственными комплексами колледжей, которые выпускают продукцию и выполняют заказы предприятий. Для презентации таких изделий планируется открыть трек «Профстарт». 
За четыре года выставка превратилась из площадки презентации молодежных разработок в пространство взаимодействия студентов, наставников и работодателей. В 2025 году проект вошел в топ регионального этапа форума «Сильные идеи для нового времени» и получил поддержку губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Сейчас проект развивается как часть региональной инновационной площадки Центра профессионального образования Самарской области «Рацио_КОД».

 

Фото газеты «Образование-Самарский регион»: 

Теги: Самара

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