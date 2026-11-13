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В Федоровке возводятся стены будущего образовательного центра

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В микрорайоне Федоровка городского округа Тольятти продолжается строительство нового образовательного центра на улице Ингельберга, 52.

В микрорайоне Федоровка городского округа Тольятти продолжается строительство нового образовательного центра на улице Ингельберга, 52. Реализация объекта началась в июле 2026 года. Сейчас на площадке активно ведутся работы по возведению здания: строители приступили к кладке кирпичных стен первого этажа, формируют оконные проёмы и внутреннее пространство будущих помещений.

Параллельно выполняется монтаж железобетонных плит перекрытия. Часть конструкций уже установлена, остальные подготовлены к монтажу. Новый объект появится на месте бывшей аварийной школы. После её закрытия в микрорайоне почти восемь лет не было собственного школьного здания, и детям приходилось посещать образовательные учреждения в других районах Тольятти. Строительство центра позволит вернуть школу в Федоровку и создать единое образовательное пространство для детей дошкольного и школьного возраста.

Образовательный центр рассчитан на 317 детей: 198 мест предусмотрено для школьников и ещё 119 — для воспитанников детского сада. Учебные пространства разместятся в двух смежных блоках высотой три и четыре этажа. Такое решение позволит организовать отдельные пространства для обучения школьников и занятий дошкольников.

Помимо учебных помещений, в комплексе предусмотрен отдельный спортивный блок с беговой дорожкой, площадками для баскетбола, волейбола и хоккея, зоной тренажёров и местом для занятий гимнастикой. На прилегающей территории оборудуют современные игровые и спортивные площадки, также здесь проведут благоустройство.

Развитие социальной инфраструктуры остаётся одним из приоритетных направлений работы Правительства Самарской области, которые реализуются по поручению главы региона Вячеслава Федорищева. Возведение школ и детских садов способствует комплексному развитию территорий, повышению качества жизни жителей и созданию комфортной городской среды.

«В Федоровке почти 8 лет не было школы. После закрытия старой ребята были вынуждены ездить в другие районы, что, конечно, создавало серьёзное неудобство. Очень внимательно следим за качеством работ и сроками», — подчеркивает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Ввод здания образовательного центра в эксплуатацию запланирован в 2027 году. После завершения строительства объект будет передан в ведение министерства образования Самарской области. Финансирование объекта осуществляется за счет средств областного бюджета.

 

Фото:  минстрой Самарской области

Теги: Тольятти

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