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В Тольятти завтра стартует «Кубок дружбы» по каратэ

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 С 13 по 15 ноября «Лада-Арена» станет центром каратэ: здесь пройдет «Кубок дружбы» - ежегодные, традиционные для нашего региона всероссийские соревнования.

 С 13 по 15 ноября «Лада-Арена» станет центром каратэ: здесь пройдет «Кубок дружбы» - ежегодные, традиционные для нашего региона всероссийские соревнования. Ожидается свыше 1200 участников из 32 регионов России.

А в субботу, 14 ноября, с 12 до 14 часов состоится фестиваль здорового образа жизни «Дружба фест» для всех желающих жителей и гостей Тольятти. На фестивале расположатся интерактивные площадки от спортивных школ и клубов, пройдут автограф-сессии и турнир «Игра в титанов» (6+).

 Сразу после фестиваля болельщиков ждет официальное открытие «Кубка дружбы». Вход на соревнования и фестиваль свободный.  (0+)

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Тольятти

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