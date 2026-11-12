В Тольятти завтра стартует «Кубок дружбы» по каратэ

С 13 по 15 ноября «Лада-Арена» станет центром каратэ: здесь пройдет «Кубок дружбы» - ежегодные, традиционные для нашего региона всероссийские соревнования. Ожидается свыше 1200 участников из 32 регионов России.



А в субботу, 14 ноября, с 12 до 14 часов состоится фестиваль здорового образа жизни «Дружба фест» для всех желающих жителей и гостей Тольятти. На фестивале расположатся интерактивные площадки от спортивных школ и клубов, пройдут автограф-сессии и турнир «Игра в титанов» (6+).



Сразу после фестиваля болельщиков ждет официальное открытие «Кубка дружбы». Вход на соревнования и фестиваль свободный. (0+)

Фото: минспорта СО