Народная артистка России Лариса Долина объявила о паузе в концертной деятельности, отметив необходимость восстановления физических и моральных сил, сообщает РИА Новости.

Долина дала сольный концерт в Коломне, где сообщила о своем решении сделать перерыв.

По словам Долиной, за эти более чем полвека на сцене она пережила многое, но все это стоило того, чтобы видеть горящие и счастливые глаза зрителей, слышать их аплодисменты и чувствовать поддержку и любовь.

Долина отметила, что перерыв будет недолгим, но в данный момент он ей крайне необходим.

Фото: magnific.com