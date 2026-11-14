в Самаре начали создавать праздничную атмосферу к Новому году

До Нового года еще больше месяца, но Самара уже начала преображаться. В Струковском саду полностью нарядили елку, на площади Славы монтируют каток, а у торговых центров появились первые конструкции.

В Струковском саду, по словам горожан, дерево не просто установили — его полностью нарядили. На кадрах, которыми поделились читатели, видны гирлянды и шары.

Параллельно в городе появляются и другие конструкции. У ТЦ «Русь» елка на момент фотографии стояла еще голая — без игрушек и гирлянд, только звезда наверху. Но даже без украшений она выглядит внушительно: высокая, заметная издалека.

Мнения горожан разделились: кто-то уже украшает дом, а кто-то считает, что город поторопился, пишет «КП-Самара».