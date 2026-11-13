Новые арт-объекты появились в сквере "Голубые ели" в Новокуйбышевске

Галки, белки, зайцы, лисица, олень и даже медведь появились в сквере "Голубые ели" в Новокуйбышевске.

Бояться их не нужно, это лишь арт-объекты в обновленном пространстве. А еще тут есть детская и спортивная площадки, беседки для тихого отдыха, качели, очень оригинальное игровое пространство и много-много зеленых маленьких и больших елей.

Вечером здесь светло, уюта, кроме всего прочего, придают светящиеся одуванчики.

Предстоящие выходные - отличный повод побывать в обновленном сквере

Проект преображения сквера победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Но это еще не конец. Обновление будет продолжено, рассказали в минэнерго и ЖКХ Самарской области.

Фото: минэнерго и ЖКХ Самарской области