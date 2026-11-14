Microsoft восстановила работу сервисов после масштабного сбоя

Сервисы компании Microsoft, пострадавшие в результате масштабного сбоя, были восстановлены и сейчас работают стабильно. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе разработчика.

«Мы наблюдаем восстановление и стабильность работы наших сервисов», — значится в заявлении в X (бывш. Twitter).

Представители корпорации уточнили, что осознают свою ответственность перед клиентами и сожалеют о технических неполадках.

Согласно заявлению, сбой произошел не из-за технологий искусственного интеллекта (ИИ) или киберпреступников, а из-за последствий от предыдущего обновления пропускной способности сети. В Microsoft пообещали, что в ближайшее время они представят полный отчет о происшествии, пишут "Известия".