В Сызрани тушили крупный пожар в заброшенном здании

В среду, 11 ноября, в 17:28 в пос. Сборный Сызранского района произошел пожар в неэксплуатируемом строении. Позже пожару, охватившему площадь в 300 кв. метров, присвоили ранг повышенной сложности 1-БИС, передает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

На месте ЧП работали расчеты пожарно-спасательных частей №№ 186,185 Отряда № 47, пожарно-спасательные части №№ 173,106 Октябрьска, оперативная группа ПСО№ 47, а также коллеги из коллеги из Главного управления МЧС России по Самарской области.

Пожар тушили 21 человек личного состава.

"На тушение были поданы 4 ствола "Б", работало 3 звена газодымозащитной службы", — отмечается в сообщении.

В 18:02 пожар был локализован, в 18:39 объявили ликвидацию открытого горения. Уточняется, что обошлось без пострадавших, пишет Волга-Ньюс.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС