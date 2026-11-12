У российских сайтов вновь начали отзывать сертификаты безопасности

Японская компания GlobalSign, один из крупнейших в мире провайдеров SSL-сертификатов, в начале ноября уведомила регистратора доменов «Руцентр» о намерении провести новую волну отзыва сертификатов безопасности у российских сайтов. Об этом сообщил руководитель развития доменов компании Георгий Казаров, передает РБК.

В «Руцентре» уточнили, что сертификаты могут отозвать у десятков организаций. Речь в первую очередь идет о тех юрлицах, которые попали в санкционные списки Евросоюза и США, — это необходимо для выполнения требований Международного консорциума CA/Browser Forum, который устанавливает единые правила выпуска и отзыва цифровых сертификатов. Отозвать сертификат, добавил господин Казаров, могут и во исполнение требований конкретной страны.

SSL-сертификат — это «цифровой паспорт» сайта, который подтверждает его подлинность и обеспечивает безопасное, зашифрованное соединение между браузером пользователя и сервером. Если у ресурса нет такого сертификата, то браузеры (например, Google Chrome, Safari, Firefox) будут блокировать открытие сайта.

Массово отзывать сертификаты у российских сайтов GlobalSign и другие зарубежные удостоверяющие центры начали в июне в связи с обновленными требованиями CA/Browser Forum. Всего за это время было отозвано 11 тыс. сертификатов у 1,3 тыс. российских организаций. Сейчас в России действуют собственные сертификаты безопасности от Минцифры — их признают только отечественные браузеры, пишет Коммерсантъ.