Жителей Самары приглашают принять участие во Всероссийской акции «Казачий диктант – 2026»

До 15 ноября жители Самары могут принять участие во Всероссийской патриотической акции «Казачий диктант – 2026», посвященной истории, культуре и традициям российского казачества. Участниками могут стать все желающие в возрасте от 8 лет.



Проверить свои знания можно в онлайн-формате на официальном сайте казачийдиктант.рф. Для этого необходимо заполнить анкету и ответить на 20 вопросов с выбором одного правильного ответа. На выполнение заданий отводится 60 минут.



По итогам тестирования каждый участник получит электронный сертификат с указанием набранных баллов. Правильные ответы на вопросы опубликуют 16 ноября на официальной платформе акции.