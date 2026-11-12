В Самаре восстановили работу Центра дополнительного образования «Куйбышевский»

Здание муниципального центра пострадало в ходе атаки вражеских БПЛА в сентябре 2026 года. При поддержке администрации города Самары здесь заменили поврежденные оконные конструкции и отреставрировали пострадавший фасад.



В Куйбышевском районе завершили основные восстановительные работы. В жилых домах окна в квартирах и подъездах заменены. Центр дополнительного образования «Куйбышевский» также восстановил свою работу в штатном режиме после установки новых окон и восстановления фасада. Поручил дополнительно обезопасить наши соцучреждения, в том числе укрепить в них окна специальной защитной пленкой. Также в каждом районе созданы запасы спецпленки и ОСБ-плит, чтобы при необходимости, в случае повторных вражеских атак, оперативно закрыть оконные проемы. Четкий механизм взаимодействия с городскими, спасательными службами и подрядчиками, готовыми оперативно выйти на работы, отработан.



На сегодняшний день учебный процесс в учреждении полностью возобновлен. Всего здесь занимаются 1340 детей от 5 до 18 лет, также здесь работают районный координационный штаб старшеклассников, Центр тестирования норм ГТО и сенсорная комната для детей с ограниченными возможностями здоровья.



«В Центре пострадала в основном лицевая сторона здания — 12 окон, фасад и часть учебных кабинетов. На время восстановительных работ наши ребята вместе с педагогами были переведены в другие близлежащие учреждения образования. Все было организовано максимально быстро, образовательный процесс фактически не прерывали. Отдельные слова благодарности — лично главе города Самары Ивану Николаевичу Носкову. Он с первого дня был с нами, помог оперативно ликвидировать последствия и восстановить все повреждения. Нам важно, что нас не оставили в одиночестве в трудную минуту», – сказала директор МАУ Центр «Куйбышевский» города Самары Оксана Денисова.



Кроме того, в жилых многоквартирных домах Куйбышевского района восстановили 149 оконных конструкции в квартирах и 21 — в подъездах многоквартирных домов. Специалисты администрации района и Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации города Самары продолжают помогают пострадавшим в оформлении региональных и городских выплат. Правоохранительные и следственные органы также провели для пострадавших выездные консультации.