В Самаре хотят построить паломнический центр мусульман

В Самаре может появиться еще одно религиозное учреждение. На это указывают распоряжения, размещенные на сайте мэрии, пишет 63.ру.

Специалисты Департамента градостроительства выдали представителям Регионального духовного управления мусульман Самарской области два разрешения. Документы позволяют заявителям подготовить проекты планировки и межевания территории в границах улиц Степана Разина, Венцека, Алексея Толстого и Ленинградской.

На этом участке хотят разместить два объекта. Первый — паломнический центр площадью 14 375 квадратных метров. Рядом с ним должны расположиться духовное управление мусульман и медресе общей площадью 2640 м2.

До старта строительства заявителям предстоит пройти несколько подготовительных этапов. Среди них — геодезические, геологические, экологические и гидрометеорологические изыскания. Готовый проект планировки и межевания территорий нужно передать в Депстрой на утверждение в течение года.

Местные жители и организации могут направить свои предложения в течение одного месяца. В них все желающие вправе указать идеи о порядке, сроках подготовки и содержании документов.

«Предложения принимаются Департаментом градостроительства», — говорится в опубликованных документах.