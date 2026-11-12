Самарские ученые запустили для тестирования подробную цифровую модель населения России

Ученые Самарского университета им. Королёва совместно со специалистами самарской компании "САМИС" запустили для общедоступного тестирования цифровую модель населения России.

Разработка представляет собой нейросетевой интернет-сервис, анализирующий и отображающий различные актуальные данные по населению и жилищной инфраструктуре городов и сел нашей страны. Объем выдаваемых данных можно масштабировать от отдельно взятого региона до конкретного жилого дома.

"Наш проект цифрового "двойника" населения вышел на финальный этап - началось так называемое бета-тестирование, это когда практически готовый к официальному запуску продукт испытывают уже реальные пользователи, а не сами разработчики. Цель тестирования - проверить, как цифровая модель работает в реальных условиях, насколько заявленная точность соответствует действительности, какие возможные недочеты могут возникать во время работы. Стоит отметить, что это лишь первая версия цифрового "двойника", за ней, несомненно, последуют новые версии, улучшенные и с большим числом отражаемых характеристик и параметров", - рассказал Андрей Чернов, руководитель направления геоданных Самарского университета им. Королёва и компании "САМИС".

По словам Андрея Чернова, в отличие от других существующих в России цифровых моделей, самарская разработка обладает наибольшей детальностью и самым большим охватом населенных пунктов, что позволяет принимать более точные управленческие решения по развитию территорий. В модели представлены подробные данные по населенным пунктам 85 регионов страны, от городов и поселков до сел с деревнями, где могут проживать всего лишь несколько человек. В базе данных - более 23,5 млн многоквартирных и индивидуальных жилых домов и свыше 71 млн домохозяйств. Пользователи модели могут получить информацию по техническому состоянию конкретного здания, год постройки, количество этажей, среднюю стоимость квадратного метра площади и другие параметры. Данные по жильцам, разумеется, обезличены, можно узнать лишь количество, пол и возраст проживающих в том или ином доме. Разработка также поможет оценить объемы жилья, сдающегося в аренду, и выявить примерную разницу между количеством официально зарегистрированных лиц и числом фактически проживающих.

Используемый в модели искусственный интеллект позволяет заглянуть в будущее и спрогнозировать, как будет развиваться город или район в ближайшие годы. Система показывает, как может измениться в ближайшие годы численность и состав населения, какие нужно будет внести изменения в транспортную инфраструктуру и где именно нужно будет построить новую школу, детсад, поликлинику. Сервис поможет в работе региональным и муниципальным планировщикам, экспертам по градостроительству, специалистам управлений по социальной политике, а также бизнесменам, например, при планировании развития ритейла.

Тестирование планируется завершить до конца года. Ознакомиться с возможностями модели можно на сайте компании "САМИС".

Фото: Самарский университет