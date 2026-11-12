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Роспотребнадзор рекомендовал школам вводить облегченный день в середине недели

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Роспотребнадзор рекомендовал школам вводить облегченный день в середине недели

Учащимся школ положена сокращенная нагрузка в среду или четверг для снижения риска переутомления. Это 12 ноября следует из документа Роспотребнадзора.

«Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг», — приводит фрагмент документа «РИА Новости».

Согласно материалам ведомства, обычные перемены между уроками должны длиться не менее 10 минут, а продолжительность большой перемены должна составлять от 20 до 30 минут. Вместо одной длинной паузы после второго или третьего урока школа может организовать две перемены по 20 минут.

Кроме того, в годовом учебном графике необходимо чередовать периоды занятий и каникул. Продолжительность последних должна составлять не менее семи дней.

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