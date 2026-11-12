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ОСФР по Самарской области компенсирует владельцам собак-проводников затраты на корм

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ОСФР по Самарской области компенсирует владельцам собак-проводников затраты на корм

13 ноября, в Международный день слепых, мы говорим не только о вызовах, с которыми сталкиваются люди с нарушениями зрения, но и о их верных помощниках, собаках-поводырях, которые являются не просто питомцами, а настоящими членами семьи и «глазами» для своего хозяина. Специально к этой дате региональное Отделение СФР рассказало о новой мере поддержки, которая стала доступна владельцам таких собак с начала 2026 года.

В текущем году у граждан с инвалидностью по зрению появилась возможность компенсировать затраты на специализированный корм для своих питомцев. Новая мера поддержки предоставляется в виде электронного сертификата в размере 83 900 рублей, а срок его действия составляет 12 месяцев.

Такой сертификат формируется беззаявительно при обращении в клиентскую службу регионального Отделения СФР за уже существующей ежегодной выплатой на содержание и ветеринарное обслуживание, которая составляет 39 951,15 рубль. Общая сумма выплат за год достигла 399 511,50 рублей.

«Формат электронного сертификата обеспечивает целевое использование средств на питание животного. Он позволяет владельцу самостоятельно выбирать корм исходя из потребностей питомца и в необходимых объемах, а также избегать ограничения по точкам продаж, поскольку заказать товар можно даже на маркетплейсах», — рассказал управляющий Отделением СФР по Самарской области Дмитрий Петров.

Напоминаем, что собака-проводник является одним из средств реабилитации, которое Социальный фонд предоставляет лицам старше 18 лет с инвалидностью по зрению I и II группы. Если в индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА) отражена необходимость в получении такого питомца, нужно подать соответствующее заявление в Отделение СФР по Самарской области и заполнить анкету. По ней подберут наиболее подходящую собаку с учетом возраста, роста, веса и даже характера будущего хозяина.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и Макс.

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