ГОСТ утвержден: окрошка должна быть на квасе

Росстандарт утвердил ГОСТ на русскую кухню. Согласно документу, окрошка теперь будет изготавливаться только на квасе, сообщает Роскачество.

В новом стандарте присутствует детальное описание 132 блюд. Среди них – борщ, блины, вареники, гоголь-моголь, драники, каша, колобок, окрошка, салат "Оливье", хворост, каленые яйца и многое другое.

Сама идея создания нового ГОСТа – в систематизации русских блюд с учетом их исторической основы и аутентичных ингредиентов.

"Если ресторан заявляет о русской традиционной кухне, потребитель должен понимать, что именно стоит за этим определением и на каких принципах строится приготовление блюд", – заявил руководитель Роскачества Максим Протасов.

Новый стандарт поставил точку в спорах о заправке для окрошки. Теперь она официально готовится на квасе. В ее состав также могут входить мясо, птица или рыба, огурцы, зеленый лук и зелень. Эти правила должны вступить в силу с 1 января 2027 года, пишет РЕН ТВ.