Вынесен приговор пяти жителям Новокуйбышевска за неправомерный оборот средств платежей

В Новокуйбышевске вынесен приговоа пяти местным жителям, двое из которых являлись сотрудниками финансовой организации. Они признаны виновными в совершении 36-ти преступлений по статье "Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой".

Установлено, что в период с сентября 2024 года по январь 2025 года фигуранты, действуя организованной группой, подделывали платежные поручения, внося недостоверные сведения от имени владельцев банковских счетов о распоряжении денежными средствами в отсутствии их волеизъявления, а затем переводили денежные средства на банковские счета подконтрольных лиц.

Всего осужденными было неправомерно переведено около 4 млн рублей.

Приговором суда фигурантам назначено наказание в виде принудительных работ на срок от 2 лет до 2 лет 6 месяцев с удержанием от 10 % до 15% из заработной платы осужденного в доход государства, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.