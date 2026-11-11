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Начался отбор на третий поток программы «Время Героев»

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По поручению Президента России Владимира Путина начался отбор на третий поток программы «Время Героев».Новый поток будет ориентирован на участников и ветеранов СВО без высшего образования.

По поручению Президента России Владимира Владимировича Путина начался отбор на третий поток программы «Время Героев». Об этом сообщил первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Владиленович Кириенко.

Новый поток будет ориентирован на участников и ветеранов специальной военной операции без высшего образования.

«На линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет оконченного высшего образования, и для них, для этой категории наших бойцов, мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе. Для них должна быть создана отдельная специальная программа обучения и набора для того, чтобы они получили практический опыт», — сказал наш национальный Лидер.

Для третьего потока разработан отдельный набор требований: гражданство РФ, мужество и героизм, проявленные в боевых действиях в рамках СВО, среднее общее или среднее профессиональное образование, либо незаконченное высшее.

Прием заявок на официальном сайте программы уже открыт и продлится до 25 января 2027 года.

Наши Защитники Отечества, прошедшие федеральную программу «Время Героев», успешно трудоустраиваются, отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Герой России Андрей Еремин стал министром молодежной политики Самарской области. Ветеран СВО Константин Яшин сейчас является командиром второй роты в отряде «БАРС-Крылья».

Программа «Время Героев» уже показала свою эффективность, а теперь даст возможность еще большему количеству достойных ребят, вставших на защиту своей Родины, приобрести востребованные знания, которые можно успешно применять в работе в мирной жизни.

 

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

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