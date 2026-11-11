Туристские возможности региона презентуют участникам Всероссийского форума «Жить и воспитываться в семье»

В Самаре начал работу V Всероссийский форум «Жить и воспитываться в семье», объединивший более 600 участников со всей страны.

Для участников форума работает зона туризма, где представлены возможности семейного отдыха в регионе, здесь любой желающий может познакомиться с уникальными маршрутами, разработанными специально для путешествий с детьми: экологические маршруты по Национальному парку «Самарская Лука», интерактивные программы в музеях, гастрономические туры и многое другое.

Каждый участник форума может познакомиться с туристическими предложениями по Самарской области и получить персональные рекомендации по планированию семейного путешествия. Совместные поездки – это не только отдых, но и время, когда рождаются самые теплые семейные традиции, сообщает пресс-служба минтуризма СО.

Фото% Министерство туризма Самарской области