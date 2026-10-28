Два ВУЗа региона стали победителями Всероссийского конкурса «Лучший научно-популярный маршрут»

Министерство образования Российской Федерации подвело итоги Всероссийского студенческого конкурса «Лучший научно-популярный маршрут», который проводится в рамках федеральной программы «Студтуризм». В этом году на конкурс поступило более 100 проектов от студенческих команд со всей страны. По итогам экспертной оценки выделено 30 лучших проектов, из них два ВУЗа Самарской области стали победителями.

В номинации «Территория знаний» победу одержал самарский университет имени С. П. Королева. Проект «От истории к инновациям», разработанный студентами, рассчитан на два дня и позволяет гостям увидеть науку изнутри – прикоснуться к подлинным артефактам и наблюдать за работой современного оборудования. Путешествие охватывает несколько уникальных локаций университета.

Команда студентов Поволжского государственного университета сервиса стала лучшей в номинации «Технологический прорыв» с проектом «Экскурсия в беспилотье». Маршрут направлен на популяризацию науки и беспилотных технологий среди школьников. Он объединил лаборатории университета и производство беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего».

Всероссийский студенческий конкурс «Лучший научно-популярный маршрут» проводится в рамках программы «Больше, чем путешествие». Проекты-победители получат памятные подарки, а также сертификаты на туристическую поездку, сообщает пресс-служба министерства туризма Самарской области.

Ыото: пресс-служба министерства туризма Самарской области