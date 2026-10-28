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Совфед предложил увеличить минимальный балл ЕГЭ для поступления в вузы

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Совет Федерации предлагает Рособрнадзору рассмотреть возможность увеличения минимальных баллов ЕГЭ, необходимых для поступления в высшие учебные заведения.

Совет Федерации предлагает Рособрнадзору рассмотреть возможность увеличения минимальных баллов ЕГЭ, необходимых для поступления в высшие учебные заведения, следует из проекта постановления верхней палаты парламента, сообщает РИА Новости.

"Рекомендовать Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки... проработать вопрос о целесообразности увеличения минимального количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета", - говорится в тексте документа.

Как уточняется в проекте постановления, новые требования к результатам экзаменов должны коснуться всех образовательных организаций вне зависимости от их ведомственной принадлежности и формы собственности. То есть правило будет единым как для государственных, так и для частных вузов.

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