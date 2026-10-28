Тольяттинку, переходившую дорогу на красный свет, сбил автомобиль

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, сегодня в 08:03 мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Nexia, двигался по улице Юбилейной со стороны Ленинского проспекта в направлении улицы Дзержинского. В пути следования, возле дома №19А, допустил наезд на женщину 1970 года рождения, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пешеход госпитализирована.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области