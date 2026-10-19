Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Тольятти

По предварительным данным, 19 октября 2026 года в 18:32 водитель 1959 года рождения, управляя автомобилем Lada Priora, в районе дома № 103 по улице Борковской, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение со стоящим большегрузом Mercedes-Benz Actros 4 в составе полуприцепа под управлением водителя 1985 года рождения. На месте ДТП погиб водитель легкового автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области