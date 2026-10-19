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В Волжском районе началась уборка кукурузы

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На территории Волжского района стартовала уборка кукурузы на зерно. Посевная площадь составляет 3100 гектаров.

На территории Волжского района стартовала уборка кукурузы на зерно. Посевная площадь составляет 3100 гектаров.

Сельхозпроизводители засеяли поля гибридным сортом «Телиас» — он устойчив к заболеваниям и засушливым погодным условиям. На сегодняшний день урожайность с гектара составила более 70 центнеров.

Уборочная кампания продолжается. Местные сельхозпроизводители используют современные технологии, чтобы ускорить работы на полях и снизить потери при уборке. Всё это — вклад в общий урожай не только района, но и области, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Самарской области.

 

Фото: Волжский район

 

 

 

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