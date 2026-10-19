В Волжском районе началась уборка кукурузы

На территории Волжского района стартовала уборка кукурузы на зерно. Посевная площадь составляет 3100 гектаров.

Сельхозпроизводители засеяли поля гибридным сортом «Телиас» — он устойчив к заболеваниям и засушливым погодным условиям. На сегодняшний день урожайность с гектара составила более 70 центнеров.

Уборочная кампания продолжается. Местные сельхозпроизводители используют современные технологии, чтобы ускорить работы на полях и снизить потери при уборке. Всё это — вклад в общий урожай не только района, но и области, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Самарской области.

Фото: Волжский район