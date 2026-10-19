В Пермь без пересадок: новый поезд из Самары

С 30 октября на сети РЖД начнёт курсировать новый межрегиональный поезд №262/261 Самара – Уфа – Челябинск – Пермь, который свяжет прямым сообщением сразу четыре города-миллионника и пять субъектов РФ: Самарскую, Оренбургскую, Челябинскую области, Республику Башкортостан и Пермский край.



Маршрут поезда проходит через Бугуруслан, Абдулино, Уфу, Ашу, Златоуст, Миасс, Челябинск, Каменск-Уральский, Кунгур и другие населённые пункты.



Теперь жители этих городов могут совершать поездки без пересадок, а это удобно и значительно экономит время в пути (от нескольких часов до почти суток).



Поезд №262/261 Самара – Пермь будет курсировать по отдельным датам (раз в неделю). В первый рейс он отправится:



из Самары – 30 октября в 23:16, прибытие в Пермь – через день в 06:01 местного времени



из Перми – 1 ноября в 15:05, прибытие в Самару – через день в 20:51 местного времени



В составе поезда плацкартные, купейные вагоны и СВ. Предусмотрены места для маломобильных пассажиров с сопровождающими.



Билеты уже в продаже. Приобрести их можно на нашем сайте, в веб-приложении и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в кассах, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: magnific.com