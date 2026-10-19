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На оперативном совещании с губернатором в Самаре обсудили реализацию проектов благоустройства территорий

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235 проектов благоустройства в 2026 году реализуют по программе «Народный бюджет Самарской области».

В понедельник, 19 октября, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. В рамках повестки участники обсудили итоги благоустройства территорий по региональной программе «Народный бюджет» и федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Как отметил глава региона, программа «Народный бюджет» – это один из наиболее понятных для жителей механизмов участия в развитии своих городов, сел. Люди сами определяют, какие вопросы необходимо решить в первую очередь, предлагают проекты и участвуют в их реализации. «Для нас принципиально важно, чтобы эта работа не сводилась к конкурсному отбору и распределению средств, а каждая поддержанная инициатива была конкретным обязательством перед жителями. И оценивать результат нужно не по количеству выданных заявок, как раньше делали, а по тому, что действительно сделано, как качественно. Сегодня необходимо подвести итоги реализации программы в текущем году, разобраться с оставшимися незавершенными объектами и определить подходы к работе на следующий год», - подчеркнул губернатор.

Как доложил министр внутренней политики Самарской области Сергей Володченков, в 2026 году на участие в государственной программе «Народный бюджет Самарской области» поступило 393 инициативы, победителями признаны 235. Больше всего заявок было представлено по таким направлениям, как дорожная деятельность, площадки для игр детей и отдыха взрослых, водоснабжение и водоотведение. Также министр отметил рост вовлеченности жителей реализацию программы – от момента подачи заявки до приемки результатов проекта.

219 объектов уже приняты.

На 2027 год поданы 187 заявок, они предполагают областное финансирование порядка 722 млн рублей. Прием идет до 15 ноября, всего ожидают около 300 заявок. Победителей определят до 15 декабря текущего года. Это позволит муниципалитетам своевременно заключить контракты на реализацию проектов.

Вячеслав Федорищев отметил в целом высокий уровень работы по программе «Народный бюджет». В пример он привел благоустройство озера Морозиха в Хворостянском районе, опыт поселка Рощинский Волжского района.

Особое внимание уделяется программе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС), входящей в нацпроект «Инфраструктура для жизни».

По просьбе губернатора министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань сделал акцент в своем докладе не только на результатах по реализации ФКГС в 2026 году, но и на состоянии ранее благоустроенных пространств.  

Так, в 2026 году в регионе обновляют 131 общественную и 102 дворовые территории. На 212 объектах работы завершены, остальные планируется закончить до 1 декабря. По 4 проектам -победителям Всероссийского конкурса сроки готовности будут перенесены на 2027 год в связи с тем, что требуется привлечь частные инвестиции. Кроме того, по словам Виталия Брижаня, в ходе выездов на территории обнаружилось, что в некоторых случаях уже в процессе строительства пришлось корректировать решения из-за расположения инженерных сетей – это не учли на этапе проектирования.

Министерство провело мониторинг объектов, благоустроенных в 2024-2025 годах – специалисты проверили 258 территорий. На 225 дефекты не выявлены, на 22 – обнаружены незначительные недостатки, часть из них уже устранена. Существенные огрехи есть на 11 объектах (на трех были устранены). Выявленные дефекты необходимо устранять по гарантийным обязательствам за счет средств подрядчика, минимальный гарантийный срок по объектам ФКГС – три года. «Средства программы ФКГС на такие объекты направляться не будут и не направляются, поэтому задача муниципалитета - своевременно выявлять дефекты и доводить претензионную работу до ее логического завершения, а не ограничиваться направлением претензий подрядчикам», - подчеркнул глава ведомства.

Ряд выявленных проблем также связан с эксплуатацией – ненадлежащим содержанием, вандализмом, естественным износом. Виталий Брижань обозначил ряд системных условий, которые позволят решить такие проблемы. «Таким образом, наша задача не только своевременно построить объект, но и обеспечить его сохранность после ввода в эксплуатацию», - заключил министр.

По итогам доклада Вячеслав Федорищев подчеркнул важность системного контроля за объектами благоустройства, который можно реализовать через различные механизмы – личный обход ответственным сотрудником от муниципалитета, волонтерский контроль, камеры видеофиксации.

По рассмотренной проблематике губернатор дал протокольные поручения. Поставлена задача пересмотреть подходы к подготовке проектов благоустройства – все вопросы должны быть решены еще до начала работ. Также необходимо обеспечить системный мониторинг состояния ранее благоустроенных объектов. Главам муниципалитетов - обеспечить устранение выявленных дефектов, усилить претензионную работу с подрядными организациями. 

 

Фото Светланы Осьмачкиной

Теги: В центре внимания Самара

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