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Вячеслав Федорищев поручил обеспечить все необходимые меры безопасности на Параде Памяти

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На оперативном совещании губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поддержал скорректированную концепцию Парада Памяти, запланированного 7 ноября на площади Куйбышева.

На оперативном совещании губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поддержал скорректированную концепцию Парада Памяти, запланированного 7 ноября на площади Куйбышева. Главная задача — сохранить торжественность и историческое содержание мероприятия, сократив его масштаб с учётом текущей обстановки и существующих угроз.

Представленный подход предусматривает уменьшение числа участников с 7,5 тысячи до 500 человек. Предложено в этом году провести парад без приглашения расчётов из других регионов и без массового присутствия зрителей. При этом отдельно предусмотрено внимание к ветеранам Великой Отечественной войны и участникам СВО.

Основу парада составят знамённая группа, парадные расчёты силовых ведомств, взвод барабанщиков и сводный военный оркестр. Основные тренировки планируется организовать по местам дислокации подразделений, без общего массового сбора. Тренировка на площади Куйбышева намечена на 2 ноября, генеральная с участием сводного оркестра — на 6 ноября.

«Важно обеспечить проведение Парада Памяти сдержанным по масштабу, но в полноценном по содержанию формате. Сохранить его торжественность, исторический смысл и обеспечить все необходимые меры безопасности», — подчеркнул губернатор.

Совместно с администрацией Самары и силовыми ведомствами проработан порядок действий при возникновении угрозы. Разработана схема эвакуации, определены ближайшие защитные сооружения и помещения подземного пространства. На время проведения парада будет развёрнут межведомственный штаб безопасности.

Отдельное поручение губернатора касается условий для ветеранов и людей старшего возраста. Над их местами на трибунах необходимо предусмотреть навес, защищающий от дождя и снега. Глава региона также поручил отдельно пригласить участников СВО, вернувшихся к работе в гражданских сферах.

На совещании принято и организационное решение: ответственность за подготовку государственных мероприятий должна быть закреплена непосредственно за органами исполнительной власти, а не за специально создаваемыми НКО, финансируемыми из областного бюджета. Организацию Парада Памяти и Парада Победы поручено обеспечить министерствам региональной безопасности и внутренней политики.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: В центре внимания Самара

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