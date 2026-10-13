В Приволжском районе мужчина пострадал от действий мошенников.

В Приволжском районе в полицию обратился 50‑летний местный житель, пострадавший от действий мошенников. Мужчина рассказал, что давно мечтал приобрести внедорожник, и увидев рекламу сайта по продаже подержанных машин, решил осуществить свою мечту.

Он перешел по ссылке, нашёл вариант, устраивавший его по описанию и цене. С покупателем в мессенджере связался незнакомец, представившись продавцом и заверил, что проблем с покупкой не возникнет, если перечислить деньги в полном объёме на расчетный счет, указанный в договоре.

Для достоверности, он прислал фото автомобиля с разных ракурсов.

По указанию так называемого «менеджера» мужчина получил на электронную почту договор. После чего, он перевёл на указанный счёт свыше 1 млн рублей.

После этого «продавец» перестал выходить на связь — не отвечал на сообщения и звонки, а сайт, где была размещена реклама, оказался заблокирован.

На основании заявления потерпевшего возбуждено уголовное дело. ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан проявлять бдительность при совершении онлайн‑покупок, особенно если речь идёт о значительных суммах и крупных покупках, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.