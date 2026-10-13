В Клявлинском районе, при нарушении  правил безопасности, на стройке погиб рабочий

В Клявлинском районе возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, в результате которого погиб рабочий.

По версии следствия, в октябре 2026 года на территории животноводческого комплекса, расположенного в Клявлинском районе, в ходе проведения строительных работ механизатор телескопического погрузчика при движении задним ходом совершил наезд на подсобного рабочего. От полученных повреждений 44-летний мужчина скончался на месте происшествия.



В рамках расследования уголовного дела выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и конкретных лиц, ответственных за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности на объекте, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО