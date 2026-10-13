Вячеслав Федорищев поручил Минздраву обеспечить ускоренный темп вакцинации населения против гриппа

Сегодня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. На нем одним из вопросов рассмотрели готовность системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду.

«Сезонная нагрузка на медицинские организации будет расти, поэтому все необходимые решения по ресурсам, организации работы и резервам мы приняли заранее», — подчеркнул глава региона.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко доложил о готовности медицинских организаций области к эпидемическому сезону.

Он сообщил, что за последние три недели в Самарской области фиксируется еженедельный рост заболеваемости ОРВИ на 1–1,2 тыс. человек, при этом общий уровень заболеваемости пока остается ниже эпидемического порога на 19,2%. Регистрируются единичные случаи гриппа.

«План вакцинации против гриппа — 1,856 млн человек, или до 60% населения области. Из-за смещения поставок вакцины на месяц в регион поступило 729 тыс. доз — 39,3% от необходимого объема. На 12 октября привито 414,2 тыс. человек — 22,3% от плана. Медицинская сеть к росту заболеваемости подготовлена: развернуто 736 инфекционных коек, из них 416 – для пациентов с ОРВИ и гриппом. Свободно 37,2% коечного фонда. При необходимости в течение трех суток может быть дополнительно развернуто 284 койки, в срок до 10 суток — еще 145», — сказал Сергей Вдовенко.

Сергей Вдовенко добавил, что весь необходимый объем вакцины должен поступить в Самарскую область до конца ноября. Также он добавил, что более 100 крупнейших предприятий региона уже заявились на выезд мобильных бригад, планируется привить на рабочих местах более 250 тыс. сотрудников предприятий и организаций.

«У нас есть резерв времени. Нет никаких оснований считать, что мы не выполним необходимые мероприятия, но с учетом фактических сроков поступления вакцины, прошу обеспечить ускоренный темп вакцинации населения. Всем министерствам, которые взаимодействуют с большими группами людей, помогать», – поручил глава региона в ходе оперативного совещания.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области