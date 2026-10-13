Вячеслав Федорищев поручил Минздраву обеспечить ускоренный темп вакцинации населения против гриппа

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в СК «Маяк» состоялась областная спартакиада среди лиц с нарушениями слуха. В соревнованиях приняли участие 80 человек из 11 городов и районов.
В Самарской области состоялась Спартакиада среди лиц с нарушениями слуха
15 октября в Покровском Александро-Чагринском женском монастыре состоится праздничное мероприятие, посвященное Великому освящению Храма в честь св. прав. Александра Чагринского.
В   пос. Кировский, Красноармейского района состоится Великое освящение Храма св. прав. Александра Чагринского
В Клявлинском районе возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, в результате которого погиб рабочий.
В Клявлинском районе, при нарушении  правил безопасности, на стройке погиб рабочий
15 октября в СОУНБ состоится публичная читка пьесы «Я убил царя» екатеринбуржского драматурга Олега Богаева.
В САТОБ состоится публичная читка пьесы «Я убил царя» с театром «Город»
В школе № 10 «Образовательный центр ЛИК» городского округа Отрадный Самарской области состоялась встреча с лектором Российского общества «Знание», актрисой театра, кино и телевидения, заслуженной артисткой Санкт-Петербурга Кариной Разумовской.
«Чтение помогает мечтать и понимать себя»: актриса Карина Разумовская встретилась со школьниками из Самарской области
Мужчина рассказал полицейским, что давно мечтал приобрести внедорожник, и увидев рекламу сайта по продаже подержанных машин, решил осуществить свою мечту.
В Приволжском районе мужчина пострадал от действий мошенников.
На оперативном совещании губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поддержал скорректированную концепцию Парада Памяти, запланированного 7 ноября на площади Куйбышева.
Вячеслав Федорищев поручил обеспечить все необходимые меры безопасности на Параде Памяти
На оперативном совещании Правительства губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заслушал доклады о ходе запуска отопительного сезона.
Запуск отопительного сезона в регионе выходит на финишную прямую
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.92
-0.98
EUR 94.04
-0.93
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в "Заварке" состоится мастер-класс «ЭКОлежанки для ЗООприютов»
В Самарском государственном социально-педагогическом университете состоялась встреча «Живая память: учитель, воин, наставник»
В Самаре определят победителей областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев поручил Минздраву обеспечить ускоренный темп вакцинации населения против гриппа

191
Сегодня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. На нем одним из вопросов рассмотрели готовность системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду.

Сегодня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. На нем одним из вопросов рассмотрели готовность системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду.

«Сезонная нагрузка на медицинские организации будет расти, поэтому все необходимые решения по ресурсам, организации работы и резервам мы приняли заранее», — подчеркнул глава региона.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко доложил о готовности медицинских организаций области к эпидемическому сезону.

 Он сообщил, что за последние три недели в Самарской области фиксируется еженедельный рост заболеваемости ОРВИ на 1–1,2 тыс. человек, при этом общий уровень заболеваемости пока остается ниже эпидемического порога на 19,2%. Регистрируются единичные случаи гриппа.

«План вакцинации против гриппа — 1,856 млн человек, или до 60% населения области. Из-за смещения поставок вакцины на месяц в регион поступило 729 тыс. доз — 39,3% от необходимого объема. На 12 октября привито 414,2 тыс. человек — 22,3% от плана. Медицинская сеть к росту заболеваемости подготовлена: развернуто 736 инфекционных коек, из них 416 – для пациентов с ОРВИ и гриппом. Свободно 37,2% коечного фонда. При необходимости в течение трех суток может быть дополнительно развернуто 284 койки, в срок до 10 суток — еще 145», — сказал Сергей Вдовенко.

Сергей Вдовенко добавил, что весь необходимый объем вакцины должен поступить в Самарскую область до конца ноября. Также он добавил, что более 100 крупнейших предприятий региона уже заявились на выезд мобильных бригад, планируется привить на рабочих местах более 250 тыс. сотрудников предприятий и организаций.

 «У нас есть резерв времени. Нет никаких оснований считать, что мы не выполним необходимые мероприятия, но с учетом фактических сроков поступления вакцины, прошу обеспечить ускоренный темп вакцинации населения. Всем министерствам, которые взаимодействуют с большими группами людей, помогать», – поручил глава региона в ходе оперативного совещания.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Новый рентгенодиагностический комплекс работает в поликлинике Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
13 октября 2026, 17:06
В детской поликлинике Октябрьского района пациенты проходят исследования на новом рентген-аппарате
Новый рентгенодиагностический комплекс работает в поликлинике Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой благодаря национальному... Здравоохранение
196
В СамГМУ создали уникальный 3D-атлас эукариотической клетки. Это первая образовательная платформа, которая объединяет фотореалистичную 3D-модель эукариотической клетки с пошагово управляемыми анимациями молекулярно-генетических процессов.
13 октября 2026, 16:13
В СамГМУ создали уникальный 3D-атлас клетки с анимацией
В СамГМУ создали уникальный 3D-атлас эукариотической клетки. Это первая образовательная платформа, которая объединяет фотореалистичную 3D-модель... Здравоохранение
257
Температура воздуха 11 октября в Самаре ночью +8, +10°С, днем +16, +18°С.
10 октября 2026, 14:36
11 октября в Самарской области без осадков, до +18°С
Температура воздуха 11 октября в Самаре ночью +8, +10°С, днем +16, +18°С. Экология
881
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
На оперативном совещании губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поддержал скорректированную концепцию Парада Памяти, запланированного 7 ноября на площади Куйбышева.
13 октября 2026  17:45
Вячеслав Федорищев поручил обеспечить все необходимые меры безопасности на Параде Памяти
205
Сегодня, 13 октября, в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялось мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в
13 октября 2026  15:23
Губернатор Вячеслав Федорищев наградил аграриев Самарской области
254
В Самаре на Безымянке открыли арт-объект «Мозаика»
13 октября 2026  11:46
В Самаре на Безымянке открыли арт-объект «Мозаика»
356
Губернатор Самарской области сменил глав в Волжском, Ставропольском и Нефтегорском районах
12 октября 2026  11:58
Губернатор Самарской области сменил глав в Волжском, Ставропольском и Нефтегорском районах
498
Названо имя нового главы Кировского района Самары
12 октября 2026  10:54
Названо имя нового главы Кировского района Самары
471
Весь список