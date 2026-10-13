Выставки «Куйбышев. Время молодых» и «Павел Якушев. Художник на великих стройках» в Детской картинной галерее

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в СК «Маяк» состоялась областная спартакиада среди лиц с нарушениями слуха. В соревнованиях приняли участие 80 человек из 11 городов и районов.
В Самарской области состоялась Спартакиада среди лиц с нарушениями слуха
15 октября в Покровском Александро-Чагринском женском монастыре состоится праздничное мероприятие, посвященное Великому освящению Храма в честь св. прав. Александра Чагринского.
В   пос. Кировский, Красноармейского района состоится Великое освящение Храма св. прав. Александра Чагринского
В Клявлинском районе возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, в результате которого погиб рабочий.
В Клявлинском районе, при нарушении  правил безопасности, на стройке погиб рабочий
15 октября в СОУНБ состоится публичная читка пьесы «Я убил царя» екатеринбуржского драматурга Олега Богаева.
В САТОБ состоится публичная читка пьесы «Я убил царя» с театром «Город»
В школе № 10 «Образовательный центр ЛИК» городского округа Отрадный Самарской области состоялась встреча с лектором Российского общества «Знание», актрисой театра, кино и телевидения, заслуженной артисткой Санкт-Петербурга Кариной Разумовской.
«Чтение помогает мечтать и понимать себя»: актриса Карина Разумовская встретилась со школьниками из Самарской области
Мужчина рассказал полицейским, что давно мечтал приобрести внедорожник, и увидев рекламу сайта по продаже подержанных машин, решил осуществить свою мечту.
В Приволжском районе мужчина пострадал от действий мошенников.
На оперативном совещании губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поддержал скорректированную концепцию Парада Памяти, запланированного 7 ноября на площади Куйбышева.
Вячеслав Федорищев поручил обеспечить все необходимые меры безопасности на Параде Памяти
На оперативном совещании Правительства губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заслушал доклады о ходе запуска отопительного сезона.
Запуск отопительного сезона в регионе выходит на финишную прямую
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.92
-0.98
EUR 94.04
-0.93
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в "Заварке" состоится мастер-класс «ЭКОлежанки для ЗООприютов»
В Самарском государственном социально-педагогическом университете состоялась встреча «Живая память: учитель, воин, наставник»
В Самаре определят победителей областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Выставки «Куйбышев. Время молодых» и «Павел Якушев. Художник на великих стройках» в Детской картинной галерее

263
Выставки «Куйбышев. Время молодых» и «Павел Якушев. Художник на великих стройках». Открытие состоится 14 октября в 17.00 в Детской картинной галерее.

Выставки «Куйбышев. Время молодых» и «Павел Якушев. Художник на великих стройках». Открытие состоится 14 октября в 17.00 в Детской картинной галерее.    (6+)
Выставка «Куйбышев. Время молодых» продолжает серию проектов музея, которые приурочены к 440-летию Самары и 175-летию Самарской губернии. На этот раз в фокусе внимания куйбышевская повседневность 1960-х - начала 80-х годов, яркие городские события и явления этого времени. 
Начинаясь с зала, который посвящен общему визуальному образу Куйбышева и его жителей в фотографиях из частных коллекций, фондов СОИКМ им. П.В. Алабина, СОГАСПИ и нарядах из коллекции Ольги Казак, выставка более пристально останавливается на нескольких примечательных страницах из жизни города. Одним из знаковых явлений этих лет стал Городской молодежный клуб – ГМК-62, который на многие годы вперед определил культурный ландшафт Куйбышева и Самары. Экспозиция зала, посвященного ГМК, была создана по фотографиям, архивам и воспоминаниям  Владимира Емеца - активного участника, а затем и президента фотоклуба «ГМК-62». На черно-белых снимках бурлит жизнь – танцуют, играют джаз, обсуждают фотографии, открывают выставки, устраивают фестивали, принимают в гости музыкантов, бардов и поэтов – наполняют городскую культурную жизнь яркими людьми и знаковыми событиями. И многие из них, такие как концерты Владимира Высоцкого, выступления Роберта Рождественского, джазовые концерты, остались теплыми воспоминаниями у целого поколения куйбышевцев. 
Ещё одна тема выставки – куйбышевское детство. Фотографии, игрушки и рисунки, созданные в детской изостудии Нины Васильевны Иевлевой, погружают нас и в атмосферу, и в реальность этого времени, преломленного через призму детского восприятия. Детская картинная галерея была ещё только идеей, но лучшие детские работы, созданные в изостудии, уже начали собираться в коллекцию, которая и сейчас хранится в наших фондах. В определённом смысле, представленные на выставке и другие детские рисунки стали причиной появления в Самаре детского художественного  музея, одного из первых в стране,  и аргументом, убедившим город в том, что для детского искусства нужна своя выставочная площадка.     
Параллельно с сюжетами повседневности, моды, детства, разворачивается тема индустриальных свершений, которые пришлись в нашей области на эти годы. В каминном зале расположилась экспозиция «Павел Якушев. Художник на великих стройках», реализованная при финансовой поддержке АО «Транснефть-Приволга». Этот зал представляет уникальную и печатную графику куйбышевского художника Павла Якушева из фондов МБУК г.о. Самара «Музей «Детская картинная галерея», а также из фондов Музея истории города Новокуйбышевска. Основная тема гравюр Павла Якушева – тема человеческого труда, а основной жанр - индустриальный пейзаж, который нашел свое выражение в графических сериях, посвященных строительству крупных промышленных предприятий нашей области. На фоне труб, вышек, мартеновских печей и котлованов художник рисует будни трудового народа, героизируя образы, превращая людей в демиургов. Среди представленных работ особенно выделяются листы знаменитой серии «На стройках нефтехимии», в которых график в 1966 г. запечатлел возведение Новокуйбышевского Нефтехимкомбината. Лист «Монтаж резервуаров» 1979 г. входит в другую индустриальную серию гравюр, посвященных уже строительству Тольяттинского завода по выпуску минеральных удобрений (аммиака и карбамида) – Тольяттиазот. Среди других тем индустриальной «поэмы» художника – строительство ВАЗа и элеватора, куйбышевского метро и ремонт танкеров. В витринах представлены экспонаты, связанные с творчеством Павла Якушева и техникой линогравюры из фондов Детской картинной галереи, Музея истории города Новокуйбышевска, Самарского отделения Союза художников России.

Музей благодарит за предоставленные экспонаты и помощь в организации выставки:
АО «Транснефть-Приволга»,
Самарский областной историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина  
 и лично Свиридову Ирину Олеговну,
Самарский областной государственный архив социально-политической истории 
и лично Малинкина Евгения Михайловича,
Музей истории города Новокуйбышевска и лично Чубакову Елену Александровну,
Самарское отделение Союза художников России  
и лично Мантрова Дмитрия Юрьевича и Александрову Анну Владимировну,
фотографа, журналиста, члена ГМК-62 Емеца Владимира Никитича,
коллекционеров Казак Ольгу Валерьевну, Рудняева Сергея Фёдоровича, Сорокину Людмилу Серафимовну.

Выставка открыта с 15 октября до 13 декабря 2026 года по адресу ул. Куйбышева, 139

 

Фото:   пресс-служба Музея 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре в СК «Маяк» состоялась областная спартакиада среди лиц с нарушениями слуха. В соревнованиях приняли участие 80 человек из 11 городов и районов.
13 октября 2026, 20:32
В Самарской области состоялась Спартакиада среди лиц с нарушениями слуха
В Самаре в СК «Маяк» состоялась областная спартакиада среди лиц с нарушениями слуха. В соревнованиях приняли участие 80 человек из 11 городов и районов. Спорт
5
15 октября в СОУНБ состоится публичная читка пьесы «Я убил царя» екатеринбуржского драматурга Олега Богаева.
13 октября 2026, 18:38
В САТОБ состоится публичная читка пьесы «Я убил царя» с театром «Город»
15 октября в СОУНБ состоится публичная читка пьесы «Я убил царя» екатеринбуржского драматурга Олега Богаева. Общество
162
В школе № 10 «Образовательный центр ЛИК» городского округа Отрадный Самарской области состоялась встреча с лектором Российского общества «Знание», актрисой театра, кино и телевидения, заслуженной артисткой Санкт-Петербурга Кариной Разумовской.
13 октября 2026, 18:07
«Чтение помогает мечтать и понимать себя»: актриса Карина Разумовская встретилась со школьниками из Самарской области
В школе № 10 «Образовательный центр ЛИК» городского округа Отрадный Самарской области состоялась встреча с лектором Российского общества «Знание»,... Общество
192
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
На оперативном совещании губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поддержал скорректированную концепцию Парада Памяти, запланированного 7 ноября на площади Куйбышева.
13 октября 2026  17:45
Вячеслав Федорищев поручил обеспечить все необходимые меры безопасности на Параде Памяти
201
Сегодня, 13 октября, в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялось мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в
13 октября 2026  15:23
Губернатор Вячеслав Федорищев наградил аграриев Самарской области
248
В Самаре на Безымянке открыли арт-объект «Мозаика»
13 октября 2026  11:46
В Самаре на Безымянке открыли арт-объект «Мозаика»
350
Губернатор Самарской области сменил глав в Волжском, Ставропольском и Нефтегорском районах
12 октября 2026  11:58
Губернатор Самарской области сменил глав в Волжском, Ставропольском и Нефтегорском районах
496
Названо имя нового главы Кировского района Самары
12 октября 2026  10:54
Названо имя нового главы Кировского района Самары
469
Весь список