Выставки «Куйбышев. Время молодых» и «Павел Якушев. Художник на великих стройках» в Детской картинной галерее

Выставки «Куйбышев. Время молодых» и «Павел Якушев. Художник на великих стройках». Открытие состоится 14 октября в 17.00 в Детской картинной галерее. (6+)

Выставка «Куйбышев. Время молодых» продолжает серию проектов музея, которые приурочены к 440-летию Самары и 175-летию Самарской губернии. На этот раз в фокусе внимания куйбышевская повседневность 1960-х - начала 80-х годов, яркие городские события и явления этого времени.

Начинаясь с зала, который посвящен общему визуальному образу Куйбышева и его жителей в фотографиях из частных коллекций, фондов СОИКМ им. П.В. Алабина, СОГАСПИ и нарядах из коллекции Ольги Казак, выставка более пристально останавливается на нескольких примечательных страницах из жизни города. Одним из знаковых явлений этих лет стал Городской молодежный клуб – ГМК-62, который на многие годы вперед определил культурный ландшафт Куйбышева и Самары. Экспозиция зала, посвященного ГМК, была создана по фотографиям, архивам и воспоминаниям Владимира Емеца - активного участника, а затем и президента фотоклуба «ГМК-62». На черно-белых снимках бурлит жизнь – танцуют, играют джаз, обсуждают фотографии, открывают выставки, устраивают фестивали, принимают в гости музыкантов, бардов и поэтов – наполняют городскую культурную жизнь яркими людьми и знаковыми событиями. И многие из них, такие как концерты Владимира Высоцкого, выступления Роберта Рождественского, джазовые концерты, остались теплыми воспоминаниями у целого поколения куйбышевцев.

Ещё одна тема выставки – куйбышевское детство. Фотографии, игрушки и рисунки, созданные в детской изостудии Нины Васильевны Иевлевой, погружают нас и в атмосферу, и в реальность этого времени, преломленного через призму детского восприятия. Детская картинная галерея была ещё только идеей, но лучшие детские работы, созданные в изостудии, уже начали собираться в коллекцию, которая и сейчас хранится в наших фондах. В определённом смысле, представленные на выставке и другие детские рисунки стали причиной появления в Самаре детского художественного музея, одного из первых в стране, и аргументом, убедившим город в том, что для детского искусства нужна своя выставочная площадка.

Параллельно с сюжетами повседневности, моды, детства, разворачивается тема индустриальных свершений, которые пришлись в нашей области на эти годы. В каминном зале расположилась экспозиция «Павел Якушев. Художник на великих стройках», реализованная при финансовой поддержке АО «Транснефть-Приволга». Этот зал представляет уникальную и печатную графику куйбышевского художника Павла Якушева из фондов МБУК г.о. Самара «Музей «Детская картинная галерея», а также из фондов Музея истории города Новокуйбышевска. Основная тема гравюр Павла Якушева – тема человеческого труда, а основной жанр - индустриальный пейзаж, который нашел свое выражение в графических сериях, посвященных строительству крупных промышленных предприятий нашей области. На фоне труб, вышек, мартеновских печей и котлованов художник рисует будни трудового народа, героизируя образы, превращая людей в демиургов. Среди представленных работ особенно выделяются листы знаменитой серии «На стройках нефтехимии», в которых график в 1966 г. запечатлел возведение Новокуйбышевского Нефтехимкомбината. Лист «Монтаж резервуаров» 1979 г. входит в другую индустриальную серию гравюр, посвященных уже строительству Тольяттинского завода по выпуску минеральных удобрений (аммиака и карбамида) – Тольяттиазот. Среди других тем индустриальной «поэмы» художника – строительство ВАЗа и элеватора, куйбышевского метро и ремонт танкеров. В витринах представлены экспонаты, связанные с творчеством Павла Якушева и техникой линогравюры из фондов Детской картинной галереи, Музея истории города Новокуйбышевска, Самарского отделения Союза художников России.

Музей благодарит за предоставленные экспонаты и помощь в организации выставки:

АО «Транснефть-Приволга»,

Самарский областной историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина

и лично Свиридову Ирину Олеговну,

Самарский областной государственный архив социально-политической истории

и лично Малинкина Евгения Михайловича,

Музей истории города Новокуйбышевска и лично Чубакову Елену Александровну,

Самарское отделение Союза художников России

и лично Мантрова Дмитрия Юрьевича и Александрову Анну Владимировну,

фотографа, журналиста, члена ГМК-62 Емеца Владимира Никитича,

коллекционеров Казак Ольгу Валерьевну, Рудняева Сергея Фёдоровича, Сорокину Людмилу Серафимовну.

Выставка открыта с 15 октября до 13 декабря 2026 года по адресу ул. Куйбышева, 139

Фото: пресс-служба Музея