Делегация Узбекистана посетила Самарскую область

Делегация Узбекистана во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в РФ Ботиржоном Асадовым посетила Самарскую область.

Основная цель визита делегации — знакомство с промышленным, социально-экономическим потенциалом Самарской области, его предприятиями, а также укрепление двусторонних связей между регионами.

За время работы в Самарской области делегация Посольства Узбекистана посетила:

«Пегас-Агро»

«Самарский БКК»

«ГК «Электрощит» – ТМ Самара»,

«Завод Продмаш»,

Центр прорывных исследований «Информационные технологии в медицине».

В рамках визита делегация Посольства Узбекистана также встретилась с руководством Торгово-промышленной палаты Самарской области для обсуждения перспектив развития торгово-экономического сотрудничества между регионами.

На площадке регионального центра «Мой бизнес» прошла встреча со студентами, приехавшими на учёбу из Республики, и представителями образовательных учреждений Самарской области.

«Активно развиваем отношения в сфере образования, в целом, в гуманитарной сфере. В Узбекистане созданы филиалы российских вузов, специалисты проходят практику, повышают квалификацию, действует соглашение о взаимном признании дипломов», — подытожил Ботиржон Асадов.

Фото: Минэкономразвития Самарской области