Делегация Узбекистана посетила Самарскую область

Делегация Узбекистана во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в РФ Ботиржоном Асадовым посетила Самарскую область.
Основная цель визита делегации — знакомство с промышленным, социально-экономическим потенциалом Самарской области, его предприятиями, а также укрепление двусторонних связей между регионами.
За время работы в Самарской области делегация Посольства Узбекистана посетила:
«Пегас-Агро»
«Самарский БКК»
«ГК «Электрощит» – ТМ Самара»,
«Завод Продмаш»,
Центр прорывных исследований «Информационные технологии в медицине».
В рамках визита делегация Посольства Узбекистана также встретилась с руководством Торгово-промышленной палаты Самарской области для обсуждения перспектив развития торгово-экономического сотрудничества между регионами.
На площадке регионального центра «Мой бизнес» прошла встреча со студентами, приехавшими на учёбу из Республики, и представителями образовательных учреждений Самарской области.
«Активно развиваем отношения в сфере образования, в целом, в гуманитарной сфере. В Узбекистане созданы филиалы российских вузов, специалисты проходят практику, повышают квалификацию, действует соглашение о взаимном признании дипломов», — подытожил Ботиржон Асадов.
Фото: Минэкономразвития Самарской области