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В Самаре определят победителей областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»

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10 октября в 13:00 в Самарской областной научной библиотеке определят победителей областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО». По результатам отборочных туров в финале будут состязаться 57 участников из 10 муниципалитетов Самарской области.

10 октября в 13:00 в Самарской областной научной библиотеке определят победителей областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО». По результатам отборочных туров в финале будут состязаться 57 участников из 10 муниципалитетов Самарской области.

Ключевым нововведением для конкурса в 2026 году стала новая возрастная группа участников – категория дошкольников от 5 до 7 лет. Организаторы «Книжного ГТО» отметили, что на отборочных турах многие дети выступили даже лучше родителей, прочитав большее количество слов за одну минуту. Средний результат чтецов школьного возраста так же оказался больше, чем у взрослых.

Отборочные туры проходили с июня по август 2026 года в муниципальных библиотеках Самарской области. Участники могли выбрать один из двух отрывков произведений классических и современных русских авторов, подобранных под их возрастную группу. При оценке результата учитывалось не только количество прочитанных за 60 секунд слов, но и способность чтеца пересказать примерное содержание текста.

Обладателям лучших результатов на отборочном этапе предстоит закрепить свой успех и посоревноваться друг с другом в финале. Сразу по завершении состоится подведение итогов конкурса, оглашение победителей «Книжного ГТО – 2026» и награждение памятными призами.
Вход свободный!
6+

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Мероприятия Самара

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