Открыт прием документов на соискание премий Союзного государства в области литературы и искусства

Премии присуждаются за произведения литературы и искусства, вносящие большой вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между государствами-участниками Союзного государства, авторами которых являются граждане государств-участников Союзного государства.



На соискание премий могут быть выдвинуты произведения, обнародованные не позднее 1 марта 2026 года, в том числе произведения в области:

литературы, литературоведения и искусствознания после их публикации;

музыкального, театрального, изобразительного, монументального, хореографического, эстрадного, циркового и аудиовизуального искусства, дизайна – после обнародования их на концертах, выставках, в театрах, кинотеатрах, по радио и телевидению;

архитектуры – после сдачи объектов в эксплуатацию.



Прием документов на соискание премий будет производиться в период до 31 января 2027 года.



Подробнее о конкурсе, а также положение о нем можно посмотреть на сайте Союзного государства посткомсг.рф/award/

Фото: минкульт СО