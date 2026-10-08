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Сотрудники ГАИ работают на месте ДТП в Красноярском районе Самарской области

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В Красноярском районе на автодороеи М-5 «Урал» столкнулись LADA Granta и грузовик DAF.

Получив сообщение о ДТП, госавтоинспекторы оперативно прибыли на место происшествия, приняли меры к устранению затора и обеспечению безопасности дорожного движения.

По предварительным данным, собранным полицейскими, мужчина 2003 года рождения, управляя автомобилем LADA Granta, двигался по 1041 км автодороги М-5 «Урал». В пути следования допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF, под управлением мужчины 1974 года рождения, движущимся в попутном направлении, после чего легковую автомашину отбросило на дорожное ограждение. Водитель LADA Granta доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Теги: ДТП

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