Сотрудники ГАИ работают на месте ДТП в Красноярском районе Самарской области

Получив сообщение о ДТП, госавтоинспекторы оперативно прибыли на место происшествия, приняли меры к устранению затора и обеспечению безопасности дорожного движения.

По предварительным данным, собранным полицейскими, мужчина 2003 года рождения, управляя автомобилем LADA Granta, двигался по 1041 км автодороги М-5 «Урал». В пути следования допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF, под управлением мужчины 1974 года рождения, движущимся в попутном направлении, после чего легковую автомашину отбросило на дорожное ограждение. Водитель LADA Granta доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области