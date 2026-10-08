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9 октября в Самаре на пересечении улиц Киевской и Тухачевского стартует «Всероссийская ярмарка»

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9 октября в Самаре на пересечении улиц Киевской и Тухачевского стартует «Всероссийская ярмарка»

9 октября в Самаре на площадке универсальной муниципальной ярмарки на пересечении улиц Киевской и Тухачевского (ул. Партизанская, 55Е) стартует «Всероссийская ярмарка».

Свое участие в ярмарке уже подтвердили 70 товаропроизводителей и фермеров. На мероприятии будут представлены товары участников проектов Минпромторга «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области», что гарантирует покупателям местное происхождение и высокое качество продукции.

В программе первого дня ярмарки: продажа свежих сельскохозяйственных товаров, мясных и молочных деликатесов, фермерских сыров, бакалеи и сладостей, выставка-продажа ремесленных изделий ручной работы, дегустации, работа интерактивных площадок и мастер-классов, выступления самарских творческих коллективов.

Второй день ярмарки пройдет 10 октября в ТРЦ «МЕГА Самара» (Московское шоссе, 24-й км, 5) в рамках маркет-фестиваля «Территория Моды. Сделано в Самарской области». На площадке центрального холла торгового центра свою продукцию представят не менее 25 местных брендов одежды и обуви, 15 производителей аксессуаров и мастера народных художественных промыслов. Гостей ждут модные показы на подиуме, выставка костюмов и экспертный лекторий.

Адреса и время проведения:

• 9 октября (с 9:00): пересечение ул. Киевской и ул. Тухачевского (ул.Партизанская 55Е).
• 10 октября (с 10:00): ТРЦ «МЕГА Самара» ( Московское шоссе, 24-й км, 5.).
Вход свободный!

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