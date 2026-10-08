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Новые музыкальные инструменты приобретены для самарских школ искусств 

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Воспитанники пяти детских школ искусств Самары приступили к занятиям на новых музыкальных инструментах. Благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья»

Воспитанники пяти детских школ искусств Самары приступили к занятиям на новых музыкальных инструментах. Благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» Детская школа искусств имени А.Я. Басс, Детские школы искусств №№ 6 и 9, Детская художественная школа № 2 и Детская художественная школа им. Г.Е. Зингера получили 2 рояля, 7 пианино, 3 аккордеона и 2 баяна.

Также при поддержке нацпроекта «Семья» приобретены интерактивные панели, мольберты, ноутбуки и учебные пособия. На эти цели было направлено почти 17 млн рублей.

Для юных музыкантов Детской школы искусств имени А.Я. Басс самым значительным приобретением стали два рояля и пианино. Также приобретены профессиональные банкетки с регулируемой высотой под каждого исполнителя и 70 концертных стульев для оборудования зала.

«Мы открываем свой камерный зал на 70 мест. Ему дано имя Аннэты Яковлевны Басс — Почетного гражданина горда Самары и Самарской области, искусствоведа, которая 50 лет работала в Художественном музее и первой начала проводить камерные концерты в его Мраморном зале. Назвали зал в ее честь, чтобы продолжить традицию синергии художественного и музыкального творчества. Здесь будут проходить выставки, будет звучать хорошая музыка», – рассказала директор Детской школы искусств имени А.Я. Басс Елизавета Сморкалова.

Для Детской школой искусств № 6 приобретено два акустических пианино марки «Михаил Глинка», а также два баяна и три аккордеона.

«Новые инструменты подходят для учебы и для концертных выступлений. С ними наши учащиеся будут осваивать более разнообразный репертуар и вдохновляться на новые творческие свершения, победы, участие в конкурсах. В нашей школе есть ансамбль баянистов-аккордеонистов, которым руководит Алла Михайловна Кац — заслуженный работник культуры России, профессор, человек, воспитавший многих известнейших российских музыкантов, таких как Сергей Войтенко, Дмитрий Храмков», – отметила директор Детской школы искусств № 6 Ольга Никулина.

Также при поддержке нацпроекта «Семья» в пять школ искусств приобретены учебники по сольфеджио и музыкальной литературе, нотная литература, альбомы для изучения истории искусств, учебные пособия по живописи, рисунку и анатомии, а также электронные комплекты и программно-методический комплекс. Например, «Азбука искусства» – 18 специализированных учебных фильмов для изучения таких тем, как «Жизнь и творчество русских художников», «Древнерусская икона» и др.

В Самаре на сегодняшний день работают 34 детские школы искусств — это музыкальные, художественные школы и многопрофильные школы искусств, в которых учится почти 16 тысяч детей.

Нацпроект «Семья» стартовал с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина и является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура». Он предполагает проведение мероприятий, способствующих всестороннему развитию семей и детей, реализации потенциала каждого человека, развитию его талантов, воспитанию патриотичной и социально ответственной личности и пр.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

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