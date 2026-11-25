По состоянию на 25 ноября в системе платных парковок в Самаре зарегистрировано 8621 пользовательский аккаунт. Более 200 жителей города оформили льготы. Об этом сообщили сотрудники Центра организации дорожного движения города Самары, которые отслеживают корректность работы новой цифровой платформы, предназначенной для эффективного управления 28 парковочными пространствами.



«Используемое программное обеспечение разработано специально для операторов. Программа позволяет в режиме реального времени контролировать поступление средств за парковку через различные каналы: мобильное приложение RuParking, сервисы 2ГИС, сайт Parkovka63.ru и платежные терминалы банков. Оператор видит полную картину работы парковки, чтобы, например, вывести фотофиксацию нарушений правил или помочь автовладельцам разобраться с историей платежей», – рассказал руководитель технического проекта «Парковка63» Александр Менн.



Разработчики системы создали специальные каналы технической поддержки сотрудников Центра организации дорожного движения города Самары в период тестовой работы новой услуги платных парковок.



Находить и оплачивать парковку можно с помощью двух мобильных приложений — RuParking и 2ГИС. RuParking используется не только в Самаре, но и более чем в 20 городах России, таких как Тула, Тверь, Пермь, Тюмень, Ростов-на-Дону, Чебоксары, Ялта, Новороссийск, Ржев, Владимир, Махачкала, Суздаль, Севастополь, Сочи, Нижний Новгород, Йошкар-Ола, Улан-Удэ, Южно-Сахалинск и Владивосток, а также в 5 городах Ярославской области. Приложение позволяет учитывать льготы жителей города Самары и получать извещения о состоянии парковок — например, если парковку закрыли для уборки снега. 2ГИС удобен для гостей города, зона его действия охватывает всю территорию России и его не нужно скачивать повторно.



С 23 ноября в Самаре начала работу система платных парковочных зон «Парковка63». В рамках первого этапа выделено и оборудовано 28 автопарковок на более чем 2000 машиномест в периметре улиц Максима Горького, Молодогвардейской и Волжского проспекта.

Система «Парковка63» реализуется администрацией города Самары и МКУ «Центр организации дорожного движения» города Самары совместно с бизнес-группой Сбер2В, предоставляющей решение «Цифровое парковочное пространство».