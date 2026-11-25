Сотрудники Управления МВД России по г. Самаре приняли участие в просветительском проекте «Финансовый десант: эксперты отвечают на детские вопросы», организованном Самарской областной детской библиотекой. Встреча была посвящена финансовой грамотности и безопасности подростков.

В ходе мероприятия представители правового отдела и уголовного розыска ответили на вопросы школьников. Полицейские рассказали об ответственности за передачу банковских реквизитов третьим лицам, в том числе за обещанное вознаграждение, а также разобрали распространённые схемы телефонного и интернет-мошенничества.

Особое внимание уделили предложениям о так называемом лёгком заработке. Сотрудники полиции объяснили, что за подобными объявлениями могут скрываться попытки вовлечения подростков в преступную деятельность, в том числе в качестве посредников при переводе или обналичивании похищенных денежных средств. Ребятам напомнили о недопустимости передачи банковских карт и доступа к счетам посторонним лицам.

Встреча прошла в формате открытого диалога. Школьники разбирали конкретные ситуации, задавали вопросы и получали практические рекомендации о том, как распознать угрозу и не стать участником преступной схемы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области