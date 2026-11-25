Мероприятие организовано Центром управления регионом совместно с правительством Самарской области. На фестивале специалисты Центра провели обучающие сессии по развитию госпабликов, созданию вовлекающего контента с использованием нейросетей, а также закрепили знания интерактивным квизом.

Всего в Самарской области более 2700 госпабликов, их аудитория в "ВКонтакте" почти 3 млн пользователей. Среди них, более 270 госпабликов культуры. Ежемесячно выходит порядка 144600 публикаций - это пятое место в Приволжском федеральном округе в рейтинге по 8-ФЗ. Уже создано 1700 каналов в MАХ, и их число продолжает активно расти.

Заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области Дина Черемушкина поблагодарила администраторов госпабликов за работу и отметила, что благодаря их усилиям жители получают надежную и проверенную информацию из первоисточников. Администраторам, показавшим лучшие результаты в 2026 г., вручены Благодарственные письма. При оценке учитывались качественный контент, творческий подход, работа с обратной связью.

Мы поздравляем коллег с заслуженными наградами! Пусть ваша аудитория продолжает расти, а охват публикаций бьет новые рекорды. Желаем неиссякаемого вдохновения для создания яркого и полезного контента, смелых творческих идей и интересных форматов, которые делают сложную информацию доступной и понятной!

Самарский академический театр драмы им. М. Горького. Администраторы: Курганова Ирина, Худяков Владимир, Ахматуллина Диана.

Самарский художественный музей. Администраторы: Большаков Андрей, Забатурина Арина.

Самарское хореографическое училище. Администратор: Калашникова Светлана.

Самарская областная библиотека для молодежи. Администратор: Добронравова Елизавета.

Самарская областная библиотека для слепых. Администратор: Рыбочкина Анастасия.

Библиотека им. М. Горького г. Октябрьск. Администратор: Шашкова Кристина.

Мероприятие прошло на площадке Исторического парка "Россия - Моя история", экскурсия стала ярким дополнением для участников из разных уголков Самарской области.

Фото ЦУР Самарской области